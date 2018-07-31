Что это было? На видео попало очень странное существо

По теме
Загрузка...
В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
"В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров", - отмечает издание.
Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
28.07.2018, 21:20
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
Аналитика
Сегодня 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Комментарии