Что это было? На видео попало очень странное существо

В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров", - отмечает издание.

Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.