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«Что хочет эта электронная сволочь»: нарушения ПДД службами доставки Петрозаводска вызвали реакцию в соцсети

Новости. Общество
10:32, 12 Декабря 2021
фото: © cheltv.ru

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Водитель одной из служб доставки Петрозаводска извинилась за свое поведение на дороге, чем вызвала бурное обсуждение в соцсети.

Дискуссия развернулась в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Приношу свои извинения всем, кого сегодня напугала, подрезала и вывела из себя. Т.к. езжу по навигатору, то не всегда понимаю, что хочет от меня эта электронная сволочь. Из-за этого происходят некоторые метания из одной полосы на другую. Вы уж простите идиотку, и, увидев меня за рулём, проявите некоторое снисхождение, т. к. времени на доставку реально не хватает, а за опоздание назначают штрафы», — написала женщина-курьер.

Эта запись стала поводом для обсуждения работы служб доставки в Петрозаводске.

«Я, как частый клиент доставок, например, не против подождать лишние десяток-другой минут, но проблема в том, что нормативы доставки им прописывают их конторы (а не клиенты), и нормативы там реально жёсткие, бедолаг-курьеров гонят как раскалённой кочергой под пятую точку», — посочувствовал курьерам один из подписчиков.

«В таких условиях работать нельзя. Мало того, надо как-то законодательно запретить подобные тупые нормативы», — считает другой участник обсуждения.

 

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Комментарии

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Саныч
2021-12-12 14:05:33
Пусть на такси ездит.
mobikk
2021-12-12 13:50:16
Хорошо хоть не задавила никого, пока бабло своё зарабатывала. За копеечку удавится, а на людей плевать.
Беня
2021-12-12 13:22:39
Ну а шо вы хотели? Это и есть та самая пресловутая рыночная конкуренция, которая "очень хорошо для потребителя" - взгляд изнутри, как говорят западные партнеры "инсайд"
И вот, друзья мои, шоб привезти на 3 замороженных (а летом протухших :) ) пиццы больше, сети доставки будут пихать своих миньёнов нам под колеса. Даешь эсэлэй!!! А-А-А!!!! Банзай!!! :)
Им пофиг, после них хоть г*вн*м заплывите :)

ЗЫ: вы не знаете шо такое эсэлэй? Ну так загуглите для развития эрудиции, это такой божок из цивилизованного мира, на которого молятся все эти люди из обобщенно-коллективного "бегун сервиса" :)
Экспeрд
2021-12-12 12:44:38
Навигатор мразь ? :)
Комментатор
2021-12-12 12:26:59
У нас вроде не такой уж и большой город, и выучить где какие улицы, дома и основные проезды можно без проблем.
кир
2021-12-12 10:58:43
Ваши проблемы.
Гость
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