«Что хочет эта электронная сволочь»: нарушения ПДД службами доставки Петрозаводска вызвали реакцию в соцсети

Водитель одной из служб доставки Петрозаводска извинилась за свое поведение на дороге, чем вызвала бурное обсуждение в соцсети.

Дискуссия развернулась в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Приношу свои извинения всем, кого сегодня напугала, подрезала и вывела из себя. Т.к. езжу по навигатору, то не всегда понимаю, что хочет от меня эта электронная сволочь. Из-за этого происходят некоторые метания из одной полосы на другую. Вы уж простите идиотку, и, увидев меня за рулём, проявите некоторое снисхождение, т. к. времени на доставку реально не хватает, а за опоздание назначают штрафы», — написала женщина-курьер.

Эта запись стала поводом для обсуждения работы служб доставки в Петрозаводске.

«Я, как частый клиент доставок, например, не против подождать лишние десяток-другой минут, но проблема в том, что нормативы доставки им прописывают их конторы (а не клиенты), и нормативы там реально жёсткие, бедолаг-курьеров гонят как раскалённой кочергой под пятую точку», — посочувствовал курьерам один из подписчиков.

«В таких условиях работать нельзя. Мало того, надо как-то законодательно запретить подобные тупые нормативы», — считает другой участник обсуждения.