Что искали жители Карелии в интернете в июле?

Постоянная рублика от интернетт-агентства OPTIMIZER рассказывает что искали в интернете жители Карелии.

Лето в Карелии в этом году выдалось действительно теплым и солнечным, большинство жителей проводят его за городом, кто-то уехал в отпуск на море, запросы по слову «море» снова в топе и набрали 56890 показов. Дачный сезон в самом разгаре, теплицы и грядки дают свои первые плоды. Шуточки про то, куда деть лишние кабачки снова становятся актуальными. Запросы про «кабачки» набрали 31100 показов, «огурцы» - 61600 показов.

Не забываем и о том, что Карелия не только край озер, но и лесов, которые радуют нас и гостей республики своими полезными плодами, а именно ягодами. Совсем скоро начнется сезон сбора ягод. Так запрос «морошка» набрал 26700 показов. За свои целебные свойства звали морошку царской ягодой, а за красоту – «болотным янтарём». Вкус у неё очень нежный – кисловато-сладкий. А запрос «клубника» уже набрал 31700 показов. Кстати, всеми известный лидер группы «Руки вверх» певец и музыкант Сергей Жуков даже стал обладателем плантации карельской клубники со вкусом детства. Ягоды отвез в Москву на фестиваль и угощал посетителей.

Какие еще запросы были актуальны для жителей Карелии читайте здесь.