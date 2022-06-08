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Что искали жители Карелии в интернете в мае?

Новости. Общество
11:06, 10 Июня 2022
фото: © freepik

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В мае общее количество времени, проведенного в интернете и поисковых системах, снизилось.

Эксперты связывают снижение активности в интернете с закрытием «вражеских» соцсетей, которые признали экстремистскими организациями в России. А что же искали активные пользователи в мае?

Май, как всегда, богат на праздничные, а значит и на выходные дни, многие провели этот месяц преимущественно за городом, на дачах. Поэтому не удивительно, что один из самых популярных запросов был прогноз погоды — 662000 показов.

Предсказуемо поднялись запросы по ключевым словам 9 мая — 80000 показов, и день победы — 4200 показов, ведь этот праздник считается у нас одним из важнейших в стране.

По-прежнему актуальной остается тема экзаменов, так основной государственный экзамен набрал — 90200 показа, его проходят ученики по окончании 9 класса вне зависимости от того будут ли они продолжать свое обучение в школе до 11 класса или выберут продолжить обучение в колледже, техникуме.

С приходом лета в Карелии наступает время белых ночей, люди не привыкшие, могут испытывать проблемы при засыпании или вовсе мучаться от бессонницы. Но мы то знаем, что отличным решением будет просто купить шторы блэк-аут. Сном интересовались — 43900 раз.

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