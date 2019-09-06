Что изменилось в оформлении финской визы в Петрозаводске

Августовский ажиотаж в визовом центре Петрозаводска спал, но лучше быть готовым к нововведениям.

В августе в визовом центре Финляндии в Петрозаводске царило столпотворение. В начале месяца стало известно, что финское консульство с 1 сентября вводит для россиян новые правила для получения визы.

Испугавшись изменений, жители Карелии (даже те, кому виза нужна просто так, на всякий случай) ринулись подавать документы. Наш корреспондент оказался очевидцем этой суеты.

Простоять в очереди пришлось почти четыре часа. Центр работал до последнего клиента, многих принимали после четырёх – официального времени закрытия (если вы придете туда сейчас, то вряд ли увидите больше 10-15 посетителей, а то и меньше), пишет "МК в Карелии".

Подробнее о том, что изменилось в процедуре получения визы, читайте в материале издания.