До конца года в России запретят автомобильные номера без триколора

Автомобилистов предупредили о важном изменении.

Как сообщает lenta.ru, флаг России в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным до конца 2024 года. Об этом депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — написал он.

Напомним, Александр Хинштейн выступил с инициативой внесения поправок к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» в мае 2024 года.