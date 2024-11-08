До конца года в России запретят автомобильные номера без триколора

Автомобилистов предупредили о важном изменении.
Как сообщает lenta.ru, флаг России в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным до конца 2024 года. Об этом депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — написал он.
Напомним, Александр Хинштейн выступил с инициативой внесения поправок к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» в мае 2024 года.
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