Названы главные изменения в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет, оформление ДТП без бланков, ограничения при выдаче микрокредитов и другие новшества ожидают россиян с ноября.

Переход на суверенный интернет. С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций, пишут "Известия".

Микрокредиты запретят давать под залог жилья. Микрокредитным финансовым организациям с начала ноября официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Туркомпании паломников не повезут. Турагентства с начала месяца больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступает в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям. Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются закона о туристской деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях. По ним, в частности, вводится само определение понятия "паломник".

Тахографы: штрафы для работодателей и требования к физлицам. Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 тонны Ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юрлиц – закон был принят осенью 2018 года.

Иммигрантам добавят квот. В начале месяца в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Нововведения вводились в три этапа: предыдущие завершились в сентябре и в октябре. Воспользоваться упрощенной схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории РФ.

Приложение для попавших в ДТП и электронные ПТС. Оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения – и у всех участников оформлено ОСАГО.