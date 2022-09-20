Что известно про объявленную мобилизацию

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации: как это будет.

Мобилизационные мероприятия в стране начались со среды, 21 сентября. Сообщается, что Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.

«Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации», — заявил Владимир Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него — те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.

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