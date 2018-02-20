Что Карелии сулит арктический статус

В Госдуме РФ поддержали предложения властей Карелии о дополнительных социальных и экономических преференциях для арктических зон России, к числу которых относятся северные районы республики.

Эта тема обсуждалась в Госдуме на парламентских слушаниях.

По итогам слушаний были приняты рекомендации к федеральным органам власти, в которых учтены предложения министерства экономического развития Карелии.

Как пояснили в пресс-службе министерства, предлагается разработать изменения в законодательстве, согласно которым рыбоводные участки в Арктической зоне РФ будут предоставляться без торгов на водоемах площадью до 20 кв. км. Договоры на использование участков предлагается заключать на заявительной основе.

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