890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
В Петрозаводске нашли водителя, сбившего ребенка в центре города
08.09.2022 12:44
Экс-заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» ушел из жизни
Сегодня 08:10

Что происходит с кредитованием?

Новости. Общество
11:06, 09 Сентября 2022
фото: Уралсиб

Новости партнеров

Банкиры отмечают возобновление интереса к ключевым продуктам и услугам со стороны своих клиентов, и достаточно оптимистично смотрят на ближайшую перспективу.

Об этом заявил территориальный директор, управляющий ДО «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Николай Макаров.

«В целом, банковская отрасль отлично выдержала потрясения февраля-марта этого года, кредитным организациям удалось достаточно быстро перестроить работу и процессы», — сказал Макаров.

По его словам, кредитование возвращается на докризисный уровень по большинству направлений.

«Автокредитование чувствует себя неплохо, хотя есть особенности, связанные с западными санкциями, которые привели к дефициту новых авто ряда производителей. Но рынок перестраивается — есть китайские авто, также есть спрос на б/у автомобили, под которые также можно получить кредит. Например, в Уралсибе есть отдельная программа кредитования авто с пробегом по ставке от 12,8% годовых. Также у нас запущена совместная с ООО „ДЖИЛИ-МОТОРС“ программа кредитования клиентов на покупку новых автомобилей марки Geely, по которой предусмотрена льготная ставка в 10% годовых», — пояснил Макаров.

Подробнее читайте здесь.

Реклама / ПАО «БАНК УРАЛСИБ» / ИНН: 0274062111.
Лицензия ЦБ РФ №30 от 10.09.2015 г.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.