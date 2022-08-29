Что происходит с кредитованием?

Банкиры отмечают возобновление интереса к ключевым продуктам и услугам со стороны своих клиентов, и достаточно оптимистично смотрят на ближайшую перспективу.

Об этом заявил территориальный директор, управляющий ДО «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Николай Макаров.

«В целом, банковская отрасль отлично выдержала потрясения февраля-марта этого года, кредитным организациям удалось достаточно быстро перестроить работу и процессы», — сказал Макаров.

По его словам, кредитование возвращается на докризисный уровень по большинству направлений.

«Автокредитование чувствует себя неплохо, хотя есть особенности, связанные с западными санкциями, которые привели к дефициту новых авто ряда производителей. Но рынок перестраивается — есть китайские авто, также есть спрос на б/у автомобили, под которые также можно получить кредит. Например, в Уралсибе есть отдельная программа кредитования авто с пробегом по ставке от 12,8% годовых. Также у нас запущена совместная с ООО „ДЖИЛИ-МОТОРС“ программа кредитования клиентов на покупку новых автомобилей марки Geely, по которой предусмотрена льготная ставка в 10% годовых», — пояснил Макаров.

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