"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Сообщение уполномоченного по защите прав человека в Карелии Ларисы Бойченко изумило депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Рогалевича.

Парламентарий Андрей Рогалевич в собственном Telegram-канале сообщил, что получил от омбудсмена Ларисы Бойченко фотоснимок газеты, в которой был напечатан ее собственный доклад. Депутат прикрепил к посту скриншот из мессенджера.

"Уполномоченный по защите прав человека в Республике Карелия Лариса Бойченко прислала фотографию своего отчёта о деятельности за 2020 год, размещенного в газете "Карелия". Что с этим делать, я так и не понял. Сорри за непонятную глубину мысли. Вывод, который я сделал - пользоваться фотокамерой Уполномоченный научилась. Осталось освоить работу с электронной почтой и можно идти на второй срок", - прокомментировал сообщение Андрей Рогалевич.

Лариса Бойченко на своей странице в соцсети регулярно размещает фотографии страниц бумажных календарей с различными датами, снимки экрана монитора с заинтересовавшей ее информацией, фото вырезок из газет. На странице уполномоченного по защите прав человека в Карелии также можно ознакомиться с содержанием детской притчи про белку и волка, а также прочитать заповеди мудреца для долгой и радостной жизни.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Лариса Бойченко попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи".