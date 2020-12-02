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В Карелии омбудсмен по защите прав человека попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи"

Новости. Общество
14:47, 03 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко заявила посетителям своей страницы в социальной сети, что готова рассматривать только официально поступающие сообщения, поскольку у нее "нет аппарата" для реакции на прочие жалобы.

На странице в соцсети "Вконтакте" омбудсмен Лариса Бойченко вступила в дискуссию с посетителями, которые требовали от нее внимания к своим проблемам. Бойченко попросила направлять все жалобы на ее официальный сайт, отправлять их по почте либо лично приносить в офис. Такой метод работы уполномоченный объяснила отсутствием штатных единиц, которые могли бы регаировать на обращения людей в соцсети.

Дискуссия развернулась под постом Бойченко, в котором она сообщила о том, что "завершилась ежегодная встреча уполномоченных по правам человека в РФ и ее субъектах очень важными и полезными рекомендациями и инициативами". 

Комментаторы попросили Бойченко обратить внимание на их проблемы  с позциии правозащитника. Она ответила, что работой с обращениями в соцсетях не занимается.

"Уважаемые обращающиеся, у уполномоченного по правам человека в Республике Карелия нет аппарата, как у других госорганов, просьба написать обращение на официальном сайте или отправить его по обычной почте, или принести в офис - адрес на сайте", - написала Лариса Бойченко .

Ответ уполномоченного не удовлетворил посетителей страницы, однако на это Лариса Бойченко ответила пожеланием им крепкого сна.

"Спокойной ночи!", - резюмировала омбудсен.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка выступила с открытым обращением к уполномоченному по защите прав человека в Карелии Ларисе Бойченко, в котором пожаловалась на отказ медиков выезжать на вызовы и очереди в поликлиниках.

Напомним, Лариса Бойченко заняла пост уполномоченного по правам человека в Карелии в сентябре 2019 года.

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