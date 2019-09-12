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Новости. Общество
11:06, 12 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новым омбудсменом Карелии стала Лариса Бойченко

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Депутаты Законодательного собрания Карелии назначили нового уполномоченного по правам человека, им стала Лариса Бойченко.

Соответствующее решение на заседании парламента приняли депутаты. За Бойченко проголосовали 22 депутата, четверо выступили против. За Флеганова проголосовали трое парламентариев, при 16 – против. Шарапов получил шесть голосов, 10 – были против.

Бойченко после голосования принесла присягу.

На пост уполномоченного по правам человека в Карелии претендовали действующий омбудсмен Александр Шарапов, сама Бойченко и адвокат Александра Флеганов. Каждый из них выступил с "программной" речью в парламентском комитете по законности и правопорядку.

Бойченко, 1956 года рождения, кандидат исторических наук, имеет два высших образования: историческое и юридическое. Является доцентом кафедры правовых дисциплин северного института Всероссийского государственного института юстиции. Кроме того, она член Общественной палаты Карелии, а также член общественных советов следственного комитета и налоговой службы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-12 12:18:52
Понапридумывали всяких должностей для дармоедов, а лохи налогоплательщики их оплачивают.
Сеня
2019-09-12 12:15:58

zanoza , свою зарплату и место под "солнцем " , кто ещё чего и кого то защищает в этом государстве .
zanoza
2019-09-12 11:36:31
Что же будет защищать новый омбудсмен-права человека или интересы государства, вот в чём вопрос?
родитель
2019-09-12 11:26:06
Никогда не было уполномоченного по правам человека в Карелии и не будет. Судя по всему, никогда. Ибо избирают его точно такие же "уполномоченные".
кир
2019-09-12 11:15:55
Лукин как в воду глядел.
Гость
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