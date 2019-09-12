Новым омбудсменом Карелии стала Лариса Бойченко

Депутаты Законодательного собрания Карелии назначили нового уполномоченного по правам человека, им стала Лариса Бойченко.

Соответствующее решение на заседании парламента приняли депутаты. За Бойченко проголосовали 22 депутата, четверо выступили против. За Флеганова проголосовали трое парламентариев, при 16 – против. Шарапов получил шесть голосов, 10 – были против.

Бойченко после голосования принесла присягу.

На пост уполномоченного по правам человека в Карелии претендовали действующий омбудсмен Александр Шарапов, сама Бойченко и адвокат Александра Флеганов. Каждый из них выступил с "программной" речью в парламентском комитете по законности и правопорядку.

Бойченко, 1956 года рождения, кандидат исторических наук, имеет два высших образования: историческое и юридическое. Является доцентом кафедры правовых дисциплин северного института Всероссийского государственного института юстиции. Кроме того, она член Общественной палаты Карелии, а также член общественных советов следственного комитета и налоговой службы.