Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"

Петрозаводчанка выступила с открытым обращением к уполномоченному по защите прав человека в Карелии Ларисе Бойченко, в котором пожаловалась на отказ медиков выезжать на вызовы и очереди в поликлиниках.

Жительница Петрозаводска Анна Адуашвили обратилась в соцсети к омбудсмену Ларисе Бойченко с требованием вмешаться в ситуацию с плохим оказанием медпомощи в период пандемии. По оценке автора обращения, поликлиники переполнены, врачи не выезжают по вызовам, а сама Бойченко бездействует на посту уполномоченного по защите прав человека.

"Я обращаюсь открытым обращением к уполномоченному по правам человека. Я не прошу - требую! Чтобы Л. Д. Бойченко прекратила бездействие и приступила к своим прямым обязанностям", - заявила Анна Адуашвили.

По словам Адуашвили, проблемы с оказанием медпомощи на сегодняшний день можно признать нарушением прав граждан. Автор обращения не смогла вызвать врача, а затем столкнулась с очередями в медучреждении.

"Когда закончится этот бардак в поликлиниках, когда прекратят нарушать наши права???! Со среды заболела: температура 37,3°, горло, нос заложен, в пятницу температура поднялась до 39,5°, пыталась вызвать врача - отказали, так как врачи болеют, некому на вызов выехать. Хорошо, понимаю. Набираю знакомого врача со скорой помощи, получаю консультацию: предварительно ставят ангину, дают рекомендации, но советуют обязательно горло показать врачу. В субботу, слава Богу, температура упала до 37,3°, стало легче, только горло болит. Пытаюсь вызвать врача, дозвонилась, но вызов не приняли, так как ещё один врач заболел", - написала автор обращения.

Она пояснила, что по просьбе принявшего вызов сотрудника поликлиники она лично пришла в медучреждение, где в тот момент была очередь пациентов.

"Врачи и люди брошены, как пушечное мясо... Так вот, у меня вопрос к правозащитнику моих прав: почему мои права нарушаются? Где вы, Лариса Дмитриевна? Я не одна такая, нас сотни тысяч", - обратилась к омбудсмену Бойченко жительница Карелии.

Лариса Бойченко заняла пост уполномоченного по правам человека в Карелии в сентябре 2019 года.