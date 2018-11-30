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Новости. Общество
14:05, 30 Ноября 2018
фото: https://www.med-23.ru

Что собой представляет лимфодренажный массаж

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В рамках современности человек заинтересован в том, чтобы быстро привести своё тело в порядок.

Стоит сказать, что способов это сделать существует великое множество. К одним из них стоит отнести лимфодренажный массаж. С ценами и отзывами на услугу ознакомит портал Barb.ua.

Лимфодренажный массаж – это процедура, которая имеет непосредственное отношение в физиотерапии. С её помощью получится легко и быстро вывести лишнюю жидкость из организма, а также токсические образования, которые мешают органам и системам работать в нормальном режиме. Всё это возможно за счёт усиления лимфотока. Таким образом, благодаря отдельному перечню манипуляций, получится в разы быстрее избавиться от продуктов распада. Клетки и органы после процедуры смогут вдоволь насытиться кислородом и питательными веществами.

Специалист, что проводит сеанс массажа – это профессионал, который имеет необходимое образование и точно знает, где расположены лимфатические узлы и в каком направлении движется лимфа. Процесс абсолютно безболезненный. В его основе лежат поглаживания с периодическим надавливанием на определённые точки. Эффект от процедуры может быть просто колоссальным и проявиться сразу.

Работники медицины и сотрудники косметологических салонов настоятельно рекомендуют периодически применять на себе лимфодренажный массаж. Процедура несложная, но при этом она поможет человеку чувствовать себя хорошо и выглядеть молодо.

Понятно, что у каждого способа существуют свои показания и противопоказания. В любом случае, консультация врача или профильного специалиста носит обязательный характер. Лимфодренажный массаж показан людям, которые страдают от широкого перечня недугов. Кроме того, он может выступить в качестве эффективной профилактической меры.

В рамках современности присутствует несколько разновидностей лимфодренажа. Его могут применять для различных зон. Доверять своё тело стоит исключительно проверенным и квалифицированным профессионалам. Некорректное обращение с лимфатическими узлами может привести к пагубным последствиям. Будьте здоровы.

 

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