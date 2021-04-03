"Что за люди?": "мастера парковки" продолжают провоцировать жителей Петрозаводска (ФОТО)

Автомобилисты игнорируют интересы пешеходов и паркуются так, как им захочется.

Автолюбители паркуются на тротуарах и газонах, игнорируя интересы пешеходов. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Так, хозяин машины "Hyundai" припарковался на пешеходной дорожке на Лососинском шоссе.

"Паркуюсь где хочу и как хочу! Не стыдно!?", - возмущается автор поста.

Владелец автомобиля "УАЗ Патриот" с прицепом выбрал для стоянки территорию газона.

"Что ж за люди-то? На газоне, чуть ли не в единственной детской песочнице", - заявил автор поста.

Ранее сообщалось, как на севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами.