На севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами (ФОТО)

В Медвежьегорске горожане устроили парковку на месте созданного сквера в честь медицинских работников.

В паблике "Медвежьегорск Online" 13 ноября 2020 года сообщалось, что на улице Советской торжественно открылся сквер в честь медицинских работников.

Чиновники на небольшом участке земли замостили пешеходные дорожки, поставили две скамейки и установили знак в виде сердца с надписью "Спасибо медицинским работникам".

Позже местные жители писали, что сквер мало похож на сквер, а знак слишком близко стоит к дороге, поэтому его все время обливают грязью мимо проезжающие автомобили.

Сегодня в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось фото, на котором запечатлено, как сквер превратился в парковку, знак с благодарностью медикам стоит в снегу рядом с огромной лужей, где все также ездят машины, обливая его грязью.

Комментаторы в соцсети в шутку назвают заснеженную площадку со знаком и припаркованными машинами "сквером у воды" и советуют местным властям перенести сердце к больнице, где ему место.