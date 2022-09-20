Чубушник и кизильник появились в сквере героя Советского Союза в Петрозаводске

В сквере Анны Лисицыной высадили около трех десятков декоративных деревьев.

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, 5 октября в сквере Анны Лисицыной состоялась акция по благоустройству города.

Собравшиеся — более 50 человек, в том числе сотрудники администрации, депутаты, студенты и работники различных ведомств и учреждений, а также активные местные жители — высадили около трёх десятков растений, среди которых кизильник блестящий, сирень обыкновенная, калина гордовина, чубушник широколистный и дуб черешчатый.

В этом году сквер Анны Лисицыной был благоустроен — брусчаткой замостили пешеходные дорожки, установили детскую площадку с резиновым покрытием, скамейки и урны. В ближайшее время в сквере смонтируют арт-объект «Одуванчик».