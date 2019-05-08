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Новости. Общество
14:39, 08 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

Cледком Карелии может возглавить следователь из Санкт-Петербурга

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Новым руководителем карельского управления следственного комитета может стать руководитель приморского отдела главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

Предыдущий руководитель карельского управления следственного комитета Юрий Бабойдо, полномочия которого заканчивались в начале мая, скоропостижно скончался 26 апреля в Петрозаводске, в служебной квартире.

По информации "Столицы на Онего", в настоящее время необходимые документы на Евгения Швеца находятся в администрации президента. Если Владимир Путин подпишет соответствующий указ о назначении, Швец приступит к работе в Петрозаводске.

Евгений Швец родился 21 октября 1977 года в Иркутске. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в органах прокуратуры города на Неве.

Последние годы является руководителем следственного отдела по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

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