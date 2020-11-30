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Дальнобойщики выбирают ГАЗ

Новости. Экономика
07:00, 01 Декабря 2020
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В России активно формируется прослойка перевозчиков, которые используют переоснащенные малотоннажники, выполняя на них многодневные рейсы.

Самые популярные автомобили в таких поездках – ГАЗели. Они доступные, надежные, с большим количеством модификаций и возможностью быстрого ремонта. Модифицированная ГАЗель позволяет стать дальнобойщиками тем, кто не может позволить себе крупные тягачи.

Водители модифицируют ГАЗели самостоятельно, многие из которых перестают быть похожими на обычные малотоннажники: вместо сидений появляются спальники, сзади крепятся прицепы. Новые конструкции позволяют увезти больше груза и заработать. При этом расходы на ремонт несопоставимы с расходами владельцев фур. Таких водителей-умельцев на дорогах все больше, многие из них выполняют дальние рейсы.

Транспортные компании периодически обращаются к владельцам самодельных автопоездов: например, в случаях, когда большая партия товара не влезает в фуру, а доставить груз нужно срочно. Или когда возникает необходимость доставить небольшую партию товара в сжатые сроки. Увеличение плеча обычных малотоннажников связано с последствиями финансового кризиса. Не все предприятия в состоянии отправлять партии по 20 тонн, объемы отгрузок снижаются, растет востребованность средне- и малотоннажных грузовиков.

Водители ГАЗелей с удовольствием берутся за такие заказы: главное, чтобы соблюдались бытовые условия. Многие машины водители самостоятельно оснащают надкрышными спальниками: ГАЗели – словно конструкторы, которые адаптируются под любые нужды. Водители заменяют сиденья на более комфортные, устраивают спальные места. Для тех, кто далек от хэндмейда, есть готовые варианты ― производители и сторонние компании предлагают свои модификации с учетом требований водителей. Так 7-местный модуль NEXT превращает сиденья второго ряда в удобное спальное место, раскладывается в ровную поверхность. Для водителей с пассажирами ночлег размещается в закабинном спальнике. С помощью него в кабине NEXT разворачивается сразу два спальных места размером 1900х680 мм. Накрышный спальник позволяет сохранить полезную длину автомобиля на базе шасси с однорядной кабиной.

За безопасность водителя и груза на междугородних трассах отвечают системы ЭРА ГЛОНАСС, ГАЗ-КОННЕКТ и ГАЗ-АССИСТАНС. Экстренная помощь на дороге, дозаправка, хранение груза облегчают жизнь водителя. А с помощью сервиса ГАЗ-КОННЕКТ заказчик может отследить местоположение автомобиля в режиме онлайн и проконтролировать работу водителя.

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