Дама без шлема в 5 утра перевернулась на квадроцикле в районе Карелии

В Сортавальском районе в ДТП с квадроциклом пострадала 31-летняя женщина, сообщилИ в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля в поселке Токкарлахти Сортавальского района в результате ДТП пострадала женщина, управлявшая квадроциклом.

Автоинспекторы выяснили, что в 5.45 утра 31-летняя женщина, управляя квадроциклом на 6 км (+870 м) автодороги "Нукутталахти-Ламберг" не справилась с управлением И УПАЛА в кювет.

Специального права на управление данным видом транспортного средства женщина не имеет. К тому же нарушительница находилась без мотошлема.