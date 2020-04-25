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Дама без шлема в 5 утра перевернулась на квадроцикле в районе Карелии

Новости. Происшествия
11:26, 26 Апреля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Сортавальском районе в ДТП с квадроциклом пострадала 31-летняя женщина, сообщилИ в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля в поселке Токкарлахти Сортавальского района в результате ДТП пострадала женщина, управлявшая квадроциклом.
Автоинспекторы выяснили, что в 5.45 утра 31-летняя женщина, управляя квадроциклом на 6 км (+870 м) автодороги "Нукутталахти-Ламберг" не справилась с управлением И УПАЛА в кювет.

Специального права на управление данным видом транспортного средства женщина не имеет. К тому же нарушительница находилась без мотошлема.

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