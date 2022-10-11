«Дамы, гоните тоску!» — военком Карелии обратился к женщинам мобилизованных

На прямой линии по теме мобилизации военком Карелии Андрей Артемьев произнес эмоциональное обращение к женщинам, у которых мужчин призвали на службу в зону спецоперации.

«Я обращаюсь к женам, матерям, сестрам. Милые дамы, наберитесь терпения, гоните тоску, будьте мужественными и сильными. Переживайте за свои переживания. Когда вы переживаете, то переживает и мужчина там, где бы он ни находился. Будьте спокойны и уверены. Победа будет за нами!» — сказал Артемьев.

Что ответили губернатор и военком на вопрос о сроках службы мобилизованных жителей Карелии, читайте здесь.