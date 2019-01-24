Дана Борисова сыграет в клипе Ольги Бузовой наркоманку

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Телеведущая своим примером хочет отвадить людей от психоактивных веществ.
Дана Борисова рассказала, что собирается посотрудничать с Ольгой Бузовой. Она снимется в новом клипе певицы и сыграет там, как она сообщила, отрицательного персонажа.
"В новом клипе Ольги я буду в роли приглашенной звезды, –рассказала Борисова. – Буду играть свою самую любимую роль отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой наркоманки, какой я была до реабилитации. А что, я за правду!".
Дана Борисова с некоторых пор прилагает массу усилий, чтобы донести до публики опасность наркотиков. У нее самой были проблемы с зависимостью от веществ, но программа реабилитации помогла ей прекратить употребление, пишет "Узнай все".
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