Дана Борисова сыграет в клипе Ольги Бузовой наркоманку

Телеведущая своим примером хочет отвадить людей от психоактивных веществ.

Дана Борисова рассказала, что собирается посотрудничать с Ольгой Бузовой. Она снимется в новом клипе певицы и сыграет там, как она сообщила, отрицательного персонажа.

"В новом клипе Ольги я буду в роли приглашенной звезды, –рассказала Борисова. – Буду играть свою самую любимую роль отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой наркоманки, какой я была до реабилитации. А что, я за правду!".

Дана Борисова с некоторых пор прилагает массу усилий, чтобы донести до публики опасность наркотиков. У нее самой были проблемы с зависимостью от веществ, но программа реабилитации помогла ей прекратить употребление, пишет "Узнай все".