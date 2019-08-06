Дебоширы устроили погром в кафе Медвежьегорска

Трое посетителей кафе в Медвежьегорске разбили стекло, и администратор вызвал охрану, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В понедельник, 5 августа, в 23 часа на пульт районного отдела вневедомственной охраны в Медвежьегорске поступил сигнал тревоги из кафе на улице Кирова.

На месте группа задержания обнаружила разбитую стеклянную дверь. В помещении находились трое посетителей: местный житель, петрозаводчанин и гость из Архангельской области. Мужчины в течение вечера культурно проводили время, а когда дело дошло до битого стекла, администрация нажала тревожную кнопку.

Нарушители задержаны и переданы полиции. Устанавливается ущерб, выясняются обстоятельства произошедшего.