Дебоширы устроили погром в кафе Медвежьегорска

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Трое посетителей кафе в Медвежьегорске разбили стекло, и администратор вызвал охрану, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В понедельник, 5 августа, в 23 часа на пульт районного отдела вневедомственной охраны в Медвежьегорске поступил сигнал тревоги из кафе на улице Кирова.
На месте группа задержания обнаружила разбитую стеклянную дверь. В помещении находились трое посетителей: местный житель, петрозаводчанин и гость из Архангельской области. Мужчины в течение вечера культурно проводили время, а когда дело дошло до битого стекла, администрация нажала тревожную кнопку.
Нарушители задержаны и переданы полиции. Устанавливается ущерб, выясняются обстоятельства произошедшего.
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