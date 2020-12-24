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Дед Мороз выйдет на ж/д переезд в Петрозаводске

Новости. Общество
10:45, 25 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Зимний волшебник напомнит автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге.

Во вторник, 29 декабря, на железнодорожных переездах города Петрозаводска пройдет акция "Дед Мороз на переезде".

Железнодорожный Дед Мороз поздравит автомобилистов с Новым годом, напомнит правила безопасности и вручит подарки.

Акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий пройдет при участии представителей ГИБДД города Петрозаводска на переездах 406 км станции Петрозаводск (ул. Новосулажгорская) и 409 км перегона Петрозаводск – Томицы (Пряжинское ш.).

Подобные акции в преддверии Нового года проходят на всей территории Октябрьской железной дороги.

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