Дед Мороз выйдет на ж/д переезд в Петрозаводске

Зимний волшебник напомнит автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге.

Во вторник, 29 декабря, на железнодорожных переездах города Петрозаводска пройдет акция "Дед Мороз на переезде".

Железнодорожный Дед Мороз поздравит автомобилистов с Новым годом, напомнит правила безопасности и вручит подарки.

Акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий пройдет при участии представителей ГИБДД города Петрозаводска на переездах 406 км станции Петрозаводск (ул. Новосулажгорская) и 409 км перегона Петрозаводск – Томицы (Пряжинское ш.).

Подобные акции в преддверии Нового года проходят на всей территории Октябрьской железной дороги.