Дедушка дал отпор грабителю в Петрозаводске

В столице Карелии пожилой петрозаводчанин сумел противостоять грабителю, который позарился на деньги пенсионера.

В дежурную часть отдела полиции обратился 75-летний мужчина с сообщением о происшествии. Он рассказал, что во время съема денег в банкомате к нему стал обращаться незнакомец. В тот момент, когда из лотка выдачи денег показались купюры, неизвестный выхватил деньги.

"Но представитель старшего поколения не растерялся, нанес удар злоумышленнику и потребовал отдать деньги. Мужчина решил не связываться с такой неробкой жертвой и быстро сунул в руки потерпевшего купюры", - рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Пенсионер выпроводил незнакомца из помещения обслуживания клиентов и только после ухода неприятного спутника обнаружил, что вместо 4 тыс. рублей у него имеется 3 тыс. Таким образом, добычей грабителя стала 1 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы 39-летний гражданин. Незаконно добытые средства он потратил на спиртное.

Подозреваемому, ранее привлекавшемуся к ответственности за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.