Деды Морозы в Карелии будут играть в футбол и нырять в прорубь

В республике продолжаются Игры Дедов Морозов.
Как сообщили власти Олонецкого района Карелии, сегодня, 3 декабря, Деды Морозы будут играть в футбол и нырять в прорубь.
Пока идет подготовка к этим мероприятиям. Спасатели пожарной части №35 прорубили прорубь для сказочных персонажей.
Напомним, ранее о начале XXI Игр Дедов Морозов в Олонце рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
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