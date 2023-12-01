Деды Морозы в Карелии будут играть в футбол и нырять в прорубь

В республике продолжаются Игры Дедов Морозов.

Как сообщили власти Олонецкого района Карелии, сегодня, 3 декабря, Деды Морозы будут играть в футбол и нырять в прорубь.



Пока идет подготовка к этим мероприятиям. Спасатели пожарной части №35 прорубили прорубь для сказочных персонажей.



Напомним, ранее о начале XXI Игр Дедов Морозов в Олонце рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.