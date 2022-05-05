Дефицит запчастей вызвал резкий рост краж автомобилей: самые угоняемые марки

МВД России опубликовало статистику преступлений, связанных с угонами автотранспорта.

Как сообщают «Аргументы и факты», за минувшие три месяца количество угонов увеличилось на 20-24%. Главной причиной называется дефицит деталей и комплектующих, вызванный срывом поставок из-за рубежа. Преступники разбирают угнанные машины на запчасти и затем продают их на разбор. МВД предупреждает, что в ближайшие несколько месяцев ситуация заметно ухудшится, а пик угонов придется на лето 2022 года.

В ПАО СК «Росгосстрах» считают, что сильнее всего рискуют владельцы самых востребованных в России моделей. По данным агентства «Автостат», самыми продаваемыми машинами на февраль 2022 года в России являлись Kia Rio, LADA Vesta, Granta, Hyundai Solaris, Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, LADA Niva Travel и Niva Legend, Largus, а так же лифтбек Volkswagen Polo и некоторые другие машины. Эти автомобили хорошо продаются на вторичном рынке, для них наблюдается дефицит запчастей и соответственно будет рост краж.

По итогам первого квартала 2022 года по данным страховщиков, самыми угоняемыми автомобилями стали Hyundai, Kia и Toyota. Среди автомобилей марки Hyundai наибольшим спросом у угонщиков пользовался кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage. Среди машин японской марки Toyota часто воруют Land Cruiser и Camry.

По оценкам председателя Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, цены на запчасти в среднем выросли на 30% на фоне возникшего дефицита, из-за чего преступники охотнее идут на риск и пополняют дефицит с подпольных разборок.