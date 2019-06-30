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Новости. Общество
20:40, 30 Июня 2019
фото: instagram.com/orbakaite_k

Действительно ли Орбакайте поссорилась с Пугачевой?

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Кристина Орбакайте прокомментировала скандальные сообщения в СМИ, которые касались ее личной жизни.

В частности, Орбакайте прокомментировала сообщения, что является матерью детей Пугачевой, пишет МК.

Кроме этого, СМИ, например, писали о якобы произошедшем конфликте Орбакайте с матерью - народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Одно из изданий сообщало в своем заголовке, что Пугачева, мол, довела Кристину до седых волос, в другом говорилось, что дочь с матерью в последнее время живут "как кошка с собакой". Наконец, третье издание предположило, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте. Еще в одной публикации сообщалось, что Кристина получила в лоб за неуважение к российскому флагу.

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя", - написала Орбакайте. Она также пожелала всем "хорошего вечера".

Успокаивать артистку пришла Яна Рудковская, которая написала Кристине, что удивляться таким публикациям не стоит. Но Орбакайте ответила, что не особо переживает по этому поводу, поскольку с детства привыкла к тому, что вокруг нее и ее семьи плодятся слухи.

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Комментарии

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кир
2019-06-30 20:54:24
Глубоко пофиг. Обе уже неинтересны.
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