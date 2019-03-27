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Новости. Общество
09:40, 27 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Делегации из Карелии показали, как в Китае торгуют карельскими продуктами

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Официальная делегация правительства Карелии в ходе визита в Китай посетила местные магазины и убедилась, что там торгуют карельскими продуктами питания.

Поставки были налажены в рамках соглашения между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь.

Об увиденном в китайских магазинах рассказал руководитель постоянного представительства Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев.

"Вызывает чувство удовлетворения посещение магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, удовлетворяющих разнообразные вкусы покупателей. Мы увидели, с каким интересом китайский покупатель участвовал в дегустации продуктов, приготовленной из карельской рыбы. Значит…", - сказал Тимофеев.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-03-27 10:17:51
В век информационных технологий чтобы убедиться что продукция из Карелии реализуется на Китайском рынке не обязательно ехать туда целой делегацией.
Серж
2019-03-27 09:54:49
Торгуют товарами бизнесмены , а по заграницам разъезжают чиновники , на халяву при том .
zanoza
2019-03-27 10:14:09
Серж, у нас бизнес и политика в одной упряжке нынче.
Серж
2019-03-27 10:27:51
zanoza, согласен . А потом сажают как Абызова .
zanoza
2019-03-27 10:46:10
Серж, сажают у нас не так часто и только тех кто стал неугоден.
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