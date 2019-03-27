Делегации из Карелии показали, как в Китае торгуют карельскими продуктами

Официальная делегация правительства Карелии в ходе визита в Китай посетила местные магазины и убедилась, что там торгуют карельскими продуктами питания.

Поставки были налажены в рамках соглашения между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь.

Об увиденном в китайских магазинах рассказал руководитель постоянного представительства Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев.

"Вызывает чувство удовлетворения посещение магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, удовлетворяющих разнообразные вкусы покупателей. Мы увидели, с каким интересом китайский покупатель участвовал в дегустации продуктов, приготовленной из карельской рыбы. Значит…", - сказал Тимофеев.

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