Делегация из Карелии в поисках сотрудничества побывала с бизнес-миссией в Иране

В Тегеране чиновники и бизнесмены из Карелии представили экономический потенциал республики.

Как рассказал глава карельской делегации, вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов, в Иранском Национальном Инновационном фонде представителей Карелии тепло приветствовала руководитель организации госпожа доктор Шаверди и другие официальные лица.

С большим интересом гости из Карелии выслушали доклад доктора Шаверди о деятельности фонда и его возможностях, а также способах взаимодействия и сотрудничества.





Дмитрий Родионов в ответном слове рассказал о нашей республике и ее потенциале, подробно остановился на основных направлениях развития.

«Считаю, что сотрудничество с Исламской Республикой Иран привнесёт новый мощный импульс в развитие нашей родной Карелии, будет взаимовыгодным и перманентным», - сказал Дмитрий Родионов.



Представители Карелии также провели встречи с предпринимателями Ирана.

«В процессе конструктивного и дружеского диалога появились реальные наработки по сотрудничеству в сфере камнеобработки и поставок оборудования. Есть предложения по сотрудничеству в сфере информационных технологий. Наши карельские предприниматели, участники бизнес-миссии, с энтузиазмом смотрят на перспективы кооперации», - подвел итоги глава делегации.

По словам Дмитрия Родионова, делегацию из Карелии на торжественном приеме приветствовал заместитель президента Торгово-Промышленной Палаты Тегерана по международным делам господин Халадж и другие высокопоставленные гости. Также в мероприятии принял участие торговый представитель Российской Федерации в Иране Рустам Жиганшин и сотрудники торгпредства.

«На мероприятии проведён активный и плодотворный обмен мнениями, приобретены новые контакты. Ожидания от бизнес-миссии оправдываются, работаем дальше».