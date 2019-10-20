"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска

"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.

У правоохранительных органов карельской столицы имелся повод для розыска и задержания Ипатова, ранее неоднократно судимого за разбой, кражи и другие преступления, еще до возбуждения уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью Круковского.

Но даже после возбуждения этого дела и до убийства девушек у полиции была неделя, чтобы, выражаясь языком руководителя карельского управления Следкома, проявить внимание к опасному рецидивисту. Однако профессионализма полицейским хватило только на то, чтобы, приехав на вызов к несовершеннолетней знакомой Ипатова, которую тот порезал в ночь на 16 сентября, позвонить подозреваемому в совершении тяжкого преступления на мобильный телефон и назначить ему встречу. Естественно, ранее судимый Ипатов тут же отключил телефон, а через несколько дней убил двух девушек.

За какие преступления полицейские могли задержать Ипатова, предотвратив убийства двух девушек, читайте здесь.