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Новости. Общество
16:25, 20 Октября 2019
фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска

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"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.

У правоохранительных органов карельской столицы имелся повод для розыска и задержания Ипатова, ранее неоднократно судимого за разбой, кражи и другие преступления, еще до возбуждения уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью Круковского.

Но даже после возбуждения этого дела и до убийства девушек у полиции была неделя, чтобы, выражаясь языком руководителя карельского управления Следкома, проявить внимание к опасному рецидивисту. Однако профессионализма полицейским хватило только на то, чтобы, приехав на вызов к несовершеннолетней знакомой Ипатова, которую тот порезал в ночь на 16 сентября, позвонить подозреваемому в совершении тяжкого преступления на мобильный телефон и назначить ему встречу. Естественно, ранее судимый Ипатов тут же отключил телефон, а через несколько дней убил двух девушек.

За какие преступления полицейские могли задержать Ипатова, предотвратив убийства двух девушек, читайте здесь.

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