«Деловая Россия» позавтракала с послом Финляндии

В Москве состоялся бизнес-завтрак с участием посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря и представителей Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Предприниматели обсудили возможности двустороннего сотрудничества с Финляндией, выявили перспективные отрасли и проекты для совместной реализации. В завтраке принял активное участие председатель Карельского регионального отделения «Деловой России» Александр Калько.

Антти Хелантеря в своем выступлении обратил внимание на то, что Россия всегда в первой тройке внешнеэкономических партнеров Финляндии, а объем инвестиций финских компаний в российскую экономику составляет 14 млрд евро. Он добавил, что в Финляндии работает 100 тысяч частных компаний, около четверти из которых занимаются внешнеэкономической деятельностью. Многим из них было бы интересно делать бизнес с Россией.

«Учитывая близость Карелии и Финляндии, как территориальную, так и культурную, особое внимание на встрече с послом было уделено сотрудничеству с предпринимателями, работающими в нашей республике. Мы обсудили возможности поставок промышленных товаров из Карелии, а также продукции, изготовленной из шунгита и переработанной древесины. Договорились об отдельных переговорах с консулом Финляндии уже здесь, в Петрозаводске. Будем развивать экономическое и культурное сотрудничество. Важно делать это не только по линии органов власти, но и снизу — чтобы предприниматели, деятели науки и культуры могли находить взаимовыгодные контакты, работать совместно в интересах населения обеих стран», — сказал лидер карельских «делороссов» Александр Калько.