День Победы красиво отметили в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Столица Карелии встретила 77-ю годовщину Великой Победы.

В Петрозаводске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Погода 9 мая радовала участников и гостей праздника.

С утра в карельской столице состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальным комплексам, в которой приняли участие ветераны и руководители города и республики. Затем на площади Кирова прошел военный парад и выступление детских спортивных и творческих коллективов.

После торжественных мероприятий от Вечного огня начал свое шествие Бессмертный полк, собравший в этом году рекордное количество участников – 40 тысяч человек по всей Карелии, из которых 20 тысяч шли в Петрозаводске.

В центре города участники и гости праздника могли запечатлеть себя на специально оборудованных фотозонах, а также посетить концертные площадки, торговые развалы и отведать солдатской каши.

Завершилось празднование Дня Победы салютом, раскрасившим небо над Петрозаводском.

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