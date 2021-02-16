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День Победы может пройти не 9 мая, а в другую дату

Новости. Общество
21:05, 16 Февраля 2021
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"/архив
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, состоится ли День Победы по традиции 9 мая.

Парад Победы в 2021 году точно состоится, заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 мая. Об этом информирует ТАСС.

"Я пока не знаю, - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая. - Но то, что парад будет - это однозначно".

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет", - добавил Песков.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Парады Победы 9 мая прошли в прошлом году только в Минске и Ашхабаде. На остальном постсоветском пространстве массовые мероприятия были отменены.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-02-16 22:43:28
Великий кормчий может даже изменить дату в 1945г! Россия первой освоила влияние на прошлое! Пока только в сми, но первыми в мире!
однозначно
2021-02-16 21:27:56
Это не важно. Он все равно будет. :)
бюджет
2021-02-16 21:14:01
Ну ладно, к 9 Мая он никакого отношения не имеет: ни воевал, ни форсировал, ни оборонял, ни прорывал, ни штурмовал.....А Указы Президента то от 2012 года не выполняете ТО?
Гость
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