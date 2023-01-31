День защитника Отечества подарит нам короткую рабочую неделю

В связи с празднованием 23 февраля нас ждет 3-дневная рабочая неделя.

Короткая рабочая неделя ждет жителей Карелии, как и всей страны, в ближайшие дни. Благодаря празднованию Дня защитника Отечества работающие граждане республики будут отдыхать с 23 февраля. Таким образом, на грядущей неделе рабочими будут всего 3 дня — 20, 21 и 22 февраля, причем в среду рабочий день как предпраздничный будет сокращен на 1 час.

Такая короткая рабочая неделя стала возможна благодаря переносу выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.

Ранее о приближении длинных выходных напомнили в Госинспекции трада Карелии.