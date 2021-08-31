День знаний: «Точки роста» и «Будущее для образования страны»

Первого сентября, в День знаний, депутат Госдумы Валентина Пивненко приняла участие в торжественных линейках в учебных заведениях Петрозаводска.

В Академическом лицее в этом году в семи первых классах будет обучаться более ста детей. В своем напутствии первоклассникам и ученикам депутат Госдумы рассказала, что в Год российской науки и технологии особую, важную роль играет федеральная программа «Образование». Действие данной программы можно оценить не только по таким масштабным учреждениям образования, как Академический лицей, но и небольшим школам Карелии. В школах малых городов и сёл открываются «Точки роста», которые становятся современными центрами образования и новых технологий. У всех детей появляются равные возможности для получения высокого и качественного уровня образования.

Президентское петрозаводское кадетское училище — одно из самых молодых и современных средних общеобразовательных учреждений Министерства обороны России. Пять лет назад Президент Владимир Путин поддержал его строительство именно в Петрозаводске. Этот проект продвигала и государственная комиссия, и лично Валентина Пивненко.

«Президентское петрозаводское кадетское училище — это реальный пример того, каким должно быть будущее образования страны. Сегодня сюда поступили 120 новых курсантов, а в общем обучается более 800 детей со всей России. Здесь очень сильный педагогический состав и родительский комитет. В училище применяются все передовые разработки современной науки и техники в области образования», — отметила на торжественной линейке депутат Госдумы.

По видеоконференцсвязи ко всем образовательным учреждениями Министерства обороны РФ обратился Сергей Шойгу. В своем выступлении министр обороны России напутствовал кадетов и выразил уверенность в том, что все силы, энергия и знания образовательных организаций будут направлены на воспитание и подготовку достойных граждан и квалифицированных военных кадров, способных решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности страны.