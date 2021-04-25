Денежная «подушка безопасности» жителей Карелии надежнее, чем в большинстве регионов РФ

Карелия заняла 28 место в России по объему банковских вкладов на душу населения.

Это следует из рейтинга российских регионов по размеру вкладов, составленного агентством РИА Новости.

В среднем, размер денежной «подушки безопасности» жителей Карелии составляет 159,9 тыс. рублей на душу населения — это 5 средних зарплат. По подсчетам составителей рейтинга, за 2020 год средняя сумма депозита жителей Карелии выросла на 9%, что соответствуют среднероссийскому показателю.

«Во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля… При этом рост мог бы быть слабее, однако на фоне пандемии и, как следствие, возникшей неопределенности население более активно экономило и, соответственно, формировало сбережения даже на фоне невысоких процентных ставок», — говорится в комментарии к рейтингу.

Что будет происходить с вкладами в ближайшее время, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».