Деньги из бюджета Карелии получат все фирмы, чьи заявки соответствуют требованиям

Министерство экономического развития Карелии планирует увеличить финансирование господдержки бизнеса в 2020 году, чтобы субсидии получили все, кто подал заявки.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"У нас было зарезервировано всего 156 млн рублей, но мы видим, что заявок поступило гораздо больше, и депутатами Законодательного собрания 16 апреля приняты были соответствующие решения. Мы эту сумму увеличиваем. Мы сейчас смотрим, на сколько ее увеличить. Наверное, она будет увеличена порядка на 100 млн рублей, чтобы все, кто заявились, могли получить свои компенсации", - сказал Ермолаев.

Он пояснил, что компенсации получат все, чьи заявки соответствуют установленным требованиям.

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