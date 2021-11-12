Деньги на строительство поликлиник в Петрозаводске и районах Карелии заложены в бюджет

Власти Карелии профинансируют в 2022 году строительство поликлиник в Петрозаводске, Сегеже и Лахденпохье.

Соответствующие поправки к проекту бюджета сегодня одобрил комитет по бюджету и налогам парламента республики.

Деньги выделены на строительство зданий взрослой поликлиники в петрозаводском микрорайоне Кукковка. Она разместится на пересечении улиц Ровио и Фролова. Строительство планируется начать в 2023 году.

Кроме того, предусмотрено финансирование строительства детской поликлиники в Сегеже и нового корпуса ЦРБ в Лахденпохье — там разместится поликлиника и стационарное отделение.