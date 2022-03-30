Поставлена точка в конфликте Минсельхоза Карелии с частными совхозами.

Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.

Конфликт начался несколько лет назад после того, как министерство сельского хозяйства республики изменило условия субсидирования предприятий-производителей молока. Им стали выдавать деньги в обмен на обязательства увеличить объем производства, количество техники и удобрений. По мнению критиков, изменение системы субсидирования оказалось под силу не всем предприятиям, в результате они лишились части субсидий и прекратили работу.

Но Минсельхоз Карелии связывал упадок на частных предприятиях не с лишением доступа к субсидиям, а с их отказом от модернизации.

Такой подход понравился далеко не всем. Недовольные обратились в антимонопольную службу и нашли там поддержку. По мнению УФАС, негосударственные предприятия были поставлены региональной властью в неравные экономические условия по сравнению с госпредприятиями.

Тем не менее, министерство продолжало гнуть свою линию и добилось успеха.

После того, как «забастовщики» согласились с условиями министерства, у них появились новый повод для недовольства.

Порядок приема заявок на субсидии предполагает, что их можно подавать в течение определенного периода. На деле оказалось, что больше шансов получить деньги имеют те, кто подали заявки первыми. Остальным денег не хватило, несмотря на то, что они уложились в установленные сроки.

У опоздавших есть только одна надежда — им дадут субсидии в случае увеличения лимитов. В этом году так и произошло. В бюджет заложили дополнительно 20 млн рублей, поэтому деньги получат все — даже те, кто «долго спит».

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