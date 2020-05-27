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Денис Вилков: "Дело шито белыми нитками"

Новости. Общество
12:08, 28 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Обвиняемый по "террористической" статье житель посёлка Надвоицы в Карелии дал показания военному суду.

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда заслушала 28 мая показания жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Напомним, поводом для уголовного преследования Вилкова послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Путина.

Как заявил Денис Вилков, он не понимает, в чем его обвиняют. По словам жителя Надвоиц, разместить репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" мог, кто угодно. Однако сам он в этот момент находился за рулём автомобиля, о чем свидетельствуют данные билинга сотовой связи. В то время, когда запись появилась на странице Вилкова, он проводил дочь на вокзал и связался по телефону с женой, которая находилась в Петрозаводске, где был госпитализирован их сын. Житель Надвоиц также отметил, что администрация социальной сети "ВКонтакте" почему-то не указала следствию номер IP-адреса, с которого был произведён репост публикации на страницу Вилкова. Примечательно, что сама публикация, которую якобы репостнул подсудимый, до сих не удалена с первоисточника.

"Я считаю, что дело шито белыми нитками", – сказал подсудимый.

Как уже рассказывала "Столица на Онего", Денису Вилкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет"). Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Денис Вилков известен в республике, как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-28 13:01:59
Не забудут подсудимому этот митинг против "убийства" промышленности, вот и шьют дело белыми нитками, а оно разваливается, это вам не Екатерину Павлючене гробить, Денис орешек покрепче оказался, зубы сломаете.
новый
2020-05-28 13:01:53
Пытается избежать наказания, но этого не случится. Хде стоятели на мосту с плакатиками ?
карел
2020-05-28 12:31:06
"Я считаю, что дело шито белыми нитками", – сказал подсудимый.
Согласен , это ЛИПА .
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