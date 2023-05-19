Депутат Госдумы: из-за падения уровня жизни россияне стали скрывать доходы

По данным Минфина России, в I квартале 2023 года поступления НДФЛ упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Люди «уходят в тень», некоторые оформили ИП или статус самозанятого. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике.

«В экономическом отношении мы удар выдержали, ситуация стабилизировалась. Проблема — это падение уровня жизни людей. В первом квартале, по данным Минфина, НДФЛ сократился более чем на 20% в сравнении год к году — в основном от падения доходов. Понятно, что какая-то часть людей перешла в самозанятые и в ИП или ушли в тень. Должен сказать, что люди в тень, в общем-то, от хорошей жизни тоже не уходят. Так что это всё падение доходов. Ну, меньше, чем 20%, но есть».

Ранее депутат Делягин счёл членство в ЕАЭС невыгодным для России. По его мнению, это «способ не допустить самозащиты Российской Федерации от миллионов» мигрантов.