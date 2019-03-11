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Новости. Общество
20:40, 11 Марта 2019
фото: РИА Новости / Юрий Стрелец

Депутат Госдумы предложил забирать машины у пьяных в пользу государства

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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил изымать в собственность государства автомобили у водителей, которые повторно попались пьяными в течение года.

"Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства", - написал Иванов на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ГИБДД Свердловской области за праздничные дни выявила 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 один водитель попался повторно.

"А сколько еще водителей не попались? Поразительно печальные цифры. Не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания", - посетовал Иванов.

Депутат напомнил, что год назад Госдума отклонила подобный законопроект.

"К нему были вопросы, особенно в плане правоприменения. Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное "пьяное" нарушение. Но, в отличие от Белоруссии, распространить действие закона только на авто, находящиеся в собственности нарушителя, чтобы не страдали близкие и сторонние люди", - отметил парламентарий.

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