Депутат из Карелии решил отозвать из Госдумы поправки в закон о гражданстве РФ

Депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Федичев решил отозвать направленные в Госдуму поправки в федеральный закон о гражданстве.

Ранее Федичев предложил дополнить федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" положением о том, что граждане, родившиеся на территории РСФСР (в административных границах по состоянию на 12 июня 1990 года) и имевшие гражданство бывшего СССР, имеют право получить гражданство России в упрощенном порядке. Законопроект направили в Госдуму.

"Решение об отзыве предлагается принять с учетом того, что на законопроект поступил отрицательный официальный отзыв правительства Российской Федерации, а также высказана отрицательная позиция Государственно-правового управления Президента Российской Федерации", - отмечается на сайте Заксобрания.

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, являющийся ответственным за рассмотрение законопроекта в Госдуме, принял решение рекомендовать отклонить законопроект. Аналогичное решение принято Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

По этим причинам Александр Федичев решил отозвать законопроект.