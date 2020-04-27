Депутат парламента Карелии потребовала отставки уполномоченного по правам человека в республике

Карельский парламентарий обнаружила многочисленные совпадения в докладе республиканского омбудсмена с докладами ее федеральных коллег.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова считает, что уполномоченная по правам человека в республике Лариса Бойченко должна сложить свои полномочия. Причиной этого, по мнению Слабуновой, является доклад карельского омбудсмена за 2019 год, разосланный накануне для ознакомления республиканским парламентариям.

Как рассказала депутат на своей странице в социальной сети Facebook, во время изучения присланного ей текста она обратила внимание на обилие в нем общих формулировок, не связанных с ситуацией в Карелии, и решила отправить фрагменты доклада в поисковую систему в Интернете. По словам Эмилии Слабуновой, эти фрагменты оказались идентичны фрагментам из соответствуюших разделов доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год. Более того, в одном из разделов доклада госпожи Бойченко депутат Слабунова обнаружила целые куски текста из доклада российского омбудсмена за 2013 год.

Вот лишь один пример такого совпадения из раздела "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение":

"Столь же трудно решается и проблема оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Исчерпывающий перечень видов такой помощи содержится в приложении к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013 N 916н. Все прочие виды медицинской помощи высокотехнологичными не признаются. Дело, однако, в том, что указанный перечень составлен без учета специфики некоторых отдаленных регионов, не имеющих возможности предоставить своим жителям и куда менее технологичную медицинскую помощь."

Как отметила Эмилия Слабунова, карельский омбудсмен даже не удосужилась проверить, что указанный ей приказ Минздрава РФ фактически не применяется с 1 января 2015 года и в настоящее время является недействующим.

"Столица на Онего" получила подверждение того, что текст доклада уполномоченного по правам человека в Карелии был разослан и другим депутатам Законодательного собрания республики. Кроме того, редакция нашла те совпадения в текстах докладов, о которых сообщила Эмилия Слабунова.