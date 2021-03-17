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Депутат парламента Карелии выразил протест "оскорблениям американской стороны"

Новости. Политика
10:35, 18 Марта 2021
фото: © Заксобрание Карелии/karelia-zs.ru
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Карельский парламентарий предложил коллегам поддержать верховного главнокомандующего России.

Депутат Законодательного собрания Карелии Валерий Шоттуев выступил 18 марта на заседании республиканского парламента с предложением коллегам выразить протест "оскорблениям американской стороны" в адрес президента России Владимира Путина. По мнению Шоттуева, таким образом карельские парламентарии выразят поддержку верховному главнокомандующему РФ.

Поводом для выступления депутата Законодательного собрания Карелии послужило интервью президента США Джо Байдена американской телекомпании ABC News 17 марта. В этом интервью американский президент позволил себе довольно жесткие высказывания о своем российском коллеге Владимире Путине.  

"Я не хочу политизировать наше сегодняшнее заседание, но предлагаю выразить протест оскорблениям американской стороны в адрес нашей страны в лице ее руководителя и поддержать президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", – сказал депутат Шоттуев.  

"Поддерживаю", – ответил на это выступление спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

В свою очередь, члены депутатской фракции "Единой России" поддержали спикера аплодисментами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кореш
2021-03-18 12:17:39
Набрал в интернете: "Байден назвал Путина...." и всё выяснил.... ничего нового...
Koira
2021-03-18 12:09:02
Шоттуев, иди опохмелись сначала
бюджет
2021-03-18 12:05:14
Закипело и навеяло! Где были коммунисты до 1917 года? Ссылки , рудники, эмиграция... Где коммунисты после 1991 года: Дума, Совет Федерации и ВСЯ заграница.....
Изя
2021-03-18 11:53:07
Как же утомил этот депутат , ведёт себя хуже единоросов ))) :)
Off
2021-03-18 11:52:51
Почему редакция ,ловко обошла причину , почему Шоттуев окрысился на Байдена ? Как он оскорбил ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ? )))
Изя
2021-03-18 11:56:06
Off, рассказал бы хоть как главкома назвали " хм , да. ...")))
David .
2021-03-18 11:49:01
У тебя мэрия горожанам войну объявила,а ты про Омеригу...
Неравнодушный
2021-03-18 11:46:35
Дед старый совсем, он про Трампа и не такое говорил, даже иногда забывал, как того зовут. Чего пристали к нему?
gaudealis
2021-03-18 11:39:00
А со своими избирателями — пенсионерами, которым денег не хватает на сосиски по акции в "Пятёрочке, — Шоттуев посоветовался?
Вдруг они согласны с Байденом?
Кстати, смешно получается. Шоттуев — выпускник Ленинградской высшей школы компартии, с 1978 года находившийся на партийной работе, нынче топит за Путина, олицетворяющего капитализм в его худшем проявлении. Вы там совсем запутались, товарищи
Сергей
2021-03-18 11:47:34
gaudealis, жить красиво и сыто захочешь ещё не так раскорячишься .
бюджет
2021-03-18 11:35:12
Таких Шутов надо привлекать, законы же появились, за розжигание ненависти. Почему все про войнушку, про войнушку? Жить то надо в мире и согласии.... Экономика РФ 1,5% мирового ВВП, экономика США 20% мирового ВВП! Вопрос депутату : КТО СИЛЬНЕЕ? ЗАЧЕМ НАРОД БУДОРАЖИТЬ? Головой когда-нибудь начнут думать? Или только указаниями?
театральный критик
2021-03-18 11:39:09
бюджет, у тебя за раз пять вопросительных знаков. Вот интересно, ты у кого постоянно спрашиваешь ?
David .
2021-03-18 11:46:40
и это пишет тело, говорящее с котейкой. :)
Off
2021-03-18 11:31:50
"Мы ж с доктриной либеральной,
В словоцветьи пышных фраз
С перспективою печальной
Прожираем нефть и газ

И больная совесть пилит,
На вопрос ища ответ –
Коммунизм-то отменили,
А замены ему нет"
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