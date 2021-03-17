Депутат парламента Карелии выразил протест "оскорблениям американской стороны"

Карельский парламентарий предложил коллегам поддержать верховного главнокомандующего России.

Депутат Законодательного собрания Карелии Валерий Шоттуев выступил 18 марта на заседании республиканского парламента с предложением коллегам выразить протест "оскорблениям американской стороны" в адрес президента России Владимира Путина. По мнению Шоттуева, таким образом карельские парламентарии выразят поддержку верховному главнокомандующему РФ.

Поводом для выступления депутата Законодательного собрания Карелии послужило интервью президента США Джо Байдена американской телекомпании ABC News 17 марта. В этом интервью американский президент позволил себе довольно жесткие высказывания о своем российском коллеге Владимире Путине.

"Я не хочу политизировать наше сегодняшнее заседание, но предлагаю выразить протест оскорблениям американской стороны в адрес нашей страны в лице ее руководителя и поддержать президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", – сказал депутат Шоттуев.

"Поддерживаю", – ответил на это выступление спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

В свою очередь, члены депутатской фракции "Единой России" поддержали спикера аплодисментами.