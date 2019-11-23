Депутат попросил мэра Петрозаводска не увольнять чиновницу, назвавшую горожан мразью (ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук записал видеообращение в защиту начальника управления культуры мэрии Петрозаводска Анны Лесонен, которую собираются отправить в отставку за скандальный пост в соцсетях.

Лиминчук обратился в адрес Мирошник, используя платформу своего нового канала на YouTube. Депутат регионального парламента призвал мэра Петрозаводска основательно подумать перед тем, как отправить в отставку Лесонен.

"Ирина Юрьевна, пожалуйста, взвесьте все "за" и "против". Ну увольнение - это слишком жесткий, возможно, и ситуативный шаг. Но мы потеряем блестящего профессионала, неравнодушного человека. Да, мы потрафим каким-то моментом публике. Кому-то понравится вот этот такой сразу резкий и жесткий шаг. Лучше, возможно, ограничиться замечанием, предложением, даже выговором, если этого требует поведение. Возможно, - даже внести изменения в этический кодекс муниципального служащего. А если есть вот эти данные нюансы в кодексе, то ограничиться именно применением данного регламента", - заявил парламентарий.

Леонид Лиминчук сделал акцент на том, что разделяет мнение Анны Лесонен, высказанное ей в соцсетях, но не согласен с формой его подачи.

"Как член комитета, который занимается жилищно-коммунальным хозяйством, я полностью поддерживаю Анну в ее эмоциях. Конечно же, я не согласен с той стилистикой речи, которую она себе позволила", - сказал Лиминчук.

"Как чиновник, наверно, она не имеет права на то, чтоб высказывать это вслух. Но личная страница - это форма ее рефлексии перед тем, что на самом деле в нашем государстве, в стране и в городе ну не отрегулировано. Мы все видим ответственность одних лиц и полную безответственность других", - сказал депутат. При этом он указал на то, что Лесонен могла бы донести информацию из ее поста до руководства мэрии.

"Город очень грязный", - добавил депутат.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные бутылки, окурки, огрызки и прочий хлам.



Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска убрала раскиданный мусор, а после написала в соцсети гневный пост, в котором назвала "мразью" горожан, замусоривших участок. Чиновница также пообещала вырвать руки и вставить их вместо ног тем, кто еще раз допустит подобное поведение.

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии пообещала прекратить трудовые отношения с Анной Лесонен.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную ее сознание".