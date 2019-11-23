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Новости. Общество
09:45, 23 Ноября 2019

Депутат попросил мэра Петрозаводска не увольнять чиновницу, назвавшую горожан мразью (ВИДЕО)

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Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук записал видеообращение в защиту начальника управления культуры мэрии Петрозаводска Анны Лесонен, которую собираются отправить в отставку за скандальный пост в соцсетях.

Лиминчук обратился в адрес Мирошник, используя платформу своего нового канала на YouTube. Депутат регионального парламента призвал мэра Петрозаводска основательно подумать перед тем, как отправить в отставку Лесонен.

"Ирина Юрьевна, пожалуйста, взвесьте все "за" и "против". Ну увольнение - это слишком жесткий, возможно, и ситуативный шаг. Но мы потеряем блестящего профессионала, неравнодушного человека. Да, мы потрафим каким-то моментом публике. Кому-то понравится вот этот такой сразу резкий и жесткий шаг. Лучше, возможно, ограничиться замечанием, предложением, даже выговором, если этого требует поведение. Возможно, - даже внести изменения в этический кодекс муниципального служащего. А если есть вот эти данные нюансы в кодексе, то ограничиться именно применением данного регламента", - заявил парламентарий.

Леонид Лиминчук сделал акцент на том, что разделяет мнение Анны Лесонен, высказанное ей в соцсетях, но не согласен с формой его подачи.

"Как член комитета, который занимается жилищно-коммунальным хозяйством, я полностью поддерживаю Анну в ее эмоциях. Конечно же, я не согласен с той стилистикой речи, которую она себе позволила", - сказал Лиминчук.

"Как чиновник, наверно, она не имеет права на то, чтоб высказывать это вслух. Но личная страница - это форма ее рефлексии перед тем, что на самом деле в нашем государстве, в стране и в городе ну не отрегулировано. Мы все видим ответственность одних лиц и полную безответственность других", - сказал депутат. При этом он указал на то, что Лесонен могла бы донести информацию из ее поста до руководства мэрии.

"Город очень грязный", - добавил депутат.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные бутылки, окурки, огрызки и прочий хлам.

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска убрала раскиданный мусор, а после написала в соцсети гневный пост, в котором назвала "мразью" горожан, замусоривших участок. Чиновница также пообещала вырвать руки и вставить их вместо ног тем, кто еще раз допустит подобное поведение.

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии пообещала прекратить трудовые отношения с Анной Лесонен.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную ее сознание".

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Комментарии

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карел
2019-11-23 12:03:32
Чересчур активен это депутат- единорос в последнее время . Видио даже не смотрел , но осуждаю . Неинтересен он чего то мне .
новый
2019-11-23 11:42:51
Совсем депутатишка от рук отбился. Борзеть стал. Шандалович разрешал ему рот открывать ?
Zim
2019-11-23 11:32:11
Вася, а еще есть такое: «А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось с амвонов церквей. Неизвестные Отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя; могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним; они могли бы при желании направить миллионы под пушки и пулеметы, и миллионы пошли бы умирать с восторгом; они могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно; они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств… Они могли все».
Вася
2019-11-23 10:54:31
Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно.
Вася
2019-11-23 10:50:29
И вот тут мы вплотную подходим к главному. К обычным людям которые гадят везде,и всегда.. К тем, кого с лёгкой руки одного довольно неоднозначного господина (кто с гордостью, кто с сарказмом) именуют глубинным народом.
бюджет
2019-11-23 10:25:58
Да за слова « потрафить ПУБЛИКЕ» самого депутата надо отзывать. Избиратели давайте займёмся отзывом!
Zim
2019-11-23 10:06:50
А почему бы Лесонен не подать в суд на Столицу? Разве это допустимо, залезть на личную страницу ВК и использовать для раздувания скандала, взятый оттуда без разрешения материал? И с чего вдруг Столица начала утверждать, что Лессонен написала там о жителях города, если там этого как раз нет?
новый
2019-11-23 09:58:41
В республике избыток мрази
кир
2019-11-23 11:24:13
Новый, кратко и емко. Согласен.
Жорж
2019-11-23 09:55:57
После обращения такого депутата можно смело увольнять чиновницу , заслуживает этого .
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