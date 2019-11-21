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Новости. Общество
10:25, 21 Ноября 2019
фото: © Петросовет / личная страница ВКонтакте

Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах

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Администрация столицы Карелии прекратит трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен за недопустимые высказывания в адрес жителей города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, который содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами.

В настоящее время Анна Лесонен находится в отпуске, который заканчивается 25 ноября. После окончания отпуска чиновнику будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Анна Лесонен (Левашова) в соцсети рассказала, как очистила территорию около дома: "Я убирала это дерьмо".

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Комментарии

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Попов
2019-11-21 11:38:28
Новый, теперь понятно чем ты в рабочее время занимаешься порнушку смотришь, да комменты строчишь)) Платье ему не то?
Гостья
2019-11-21 11:35:43
О чем вы, господа? Где вы культуру увидели в современной России???
Сеня
2019-11-21 11:45:08
Гостья, не нравится Россия - уезжай. В процветающую Эуропу
Попов
2019-11-21 11:33:50
В каждом жилом доме скоро будет по алкомаркету, по Мирошник, это тоже очень культурненько! Маньяк Ипатов, тоже культурный феномен, последствия разрешительной практики по алкоголизации жителей Птз от Мирошник?
Попов
2019-11-21 11:31:14
Мирошник у нас тоже особо культурная, очень!! На проспекте Ленина разрешила открыть сексшопы, дети видят, очень культурненько. Может и в мэрии секс шоп откроет вместо столовой?
Сеня
2019-11-21 11:33:43
Попов, у тебя на Мирошник личная агрессия, ты про Галю свою вспоминай, про то, как вы мутили с помещениями Рыбокомбината.
Не отвлекайся на другое, Вася.

Расскажи, как вы рулили два года в городе
новый
2019-11-21 11:30:13
А еще у нее платье не сексуальное. Пусть увольняют.
Изя
2019-11-21 11:29:20
zanoza меня это смущает , но кто её ставил до этого на должность . практически с улицы , что она не такая была в высказываниях и в своих убеждениях . Здесь обычная подковёрная борьба .
Если губер повышает себе и Ко трижды за три года зарплату , то о какой морали и нравственности в среде чиновничества в Карелии может идти речь . Каждого второго надо гнать подальше от государственной службы , сплошное кумовство . Дело не только в этой даме , посмотри поширше .
Попов
2019-11-21 11:27:21
Интересно кто и когда проверял Мирошник на соответствие занимаемой должности?
Попов
2019-11-21 11:26:35
Мирошник уходи! Футболиста дружка не забудь забери с собой.
Попов
2019-11-21 11:25:43
Мирошник в отставку! Ширшину вернуть и всех продажных депутатов Петросовета на вольные хлеба!
Сеня
2019-11-21 11:25:41
эта хамка из кагорты: "государство вас не просили рожать", "....макарошки по 6 рублей...."
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