Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах

Администрация столицы Карелии прекратит трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен за недопустимые высказывания в адрес жителей города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, который содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами.

В настоящее время Анна Лесонен находится в отпуске, который заканчивается 25 ноября. После окончания отпуска чиновнику будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Анна Лесонен (Левашова) в соцсети рассказала, как очистила территорию около дома: "Я убирала это дерьмо".