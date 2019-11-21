Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска: "Я убрала это дерьмо"

Начальник управления культуры мэрии столицы Карелии Анна Лесонен (Левашова) рассказала, как очистила территорию около дома.

Как написала чиновница в Facebook, после отпуска она пошла выносить мусор к помойке и пластиковые бутылки в контейнер для их сбора, установленный на Перевалке. Рядом с ним был разбросаны водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

"Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо. Потому что я здесь живу! Наполнила мусорный контейнер до половины. Знаете, что? Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную моё сознание. Потому что это не "случайно люди пластик мимо оранжевой спецкорзины уронили", это мрази мусор до помойки не донесли", - написала Анна Лесонен.

По признанию начальника управления культуры города, в ходе субботника "она чуть не сорвала больную спину, таская мешки к помойке".

Чиновница также заявила, что если в следующий раз своими глазами увидит тех, кто оставляет мусор возле корзины для сбора пластиковых бутылок, то вырвет им руки и вставит вместо ног, так как "какая разница: их ноги не знают короткого пути до помойных контейнеров, так пусть и не ходят никуда вовсе".

Ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который сейчас является первым заместителем министра культуры республики.